La reliquia di San Francesco oggi giunge a Trani

Sarà esposta in Cattedrale

"È tutto pronto a Trani per accogliere la reliquia del corpo di San Francesco, che storicamente, per la prima volta, da Assisi raggiungerà la nostra città. Ad annunciarlo con grande soddisfazione e devozione è il presidente del Comitato Feste Patronali, Gianfranco Di Toma.

"Tutto questo, evidenzia Di Toma, è stato possibile grazie al grande impegno di Padre Guglielmo Spirito, Padre Conventuale di Assisi che ha fatto da ponte in questo importante evento".

Giovedì 27 luglio il mezzo busto ligneo del poverello di Assisi realizzato dai frati francescani contenente la reliquia corporea del Santo sarà accolto in piazza Duomo dall'Arcivescovo della diocesi mons. Leonardo D'Ascenzo, dal Sindaco, Amedeo Bottaro, dai rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine, dal clero cittadino, con il Comitato Feste Patronali, le Confraternite e le Associazioni religiose.

Il programma è stato reso noto dal Comitato Feste Patronali durante la conferenza stampa di presentazione all'interno del Teatro civico Open Air.

Il presidente Gianfranco Di Toma invita tutta la cittadinanza ad accogliere con devozione la reliquia del Santo Patrono d'Italia.



IL PROGRAMMA

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 17.30 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "Colangelo FireWorks" (Avigliano – PZ).

Ore 17,45 – Piazza della Libertà – Arrivo delle Reliquie di San Francesco da parte dei frati francescani di Assisi e trasporto in Cattedrale con un mezzo della Polizia Locale secondo il seguente itinerario: piazza della Libertà, via Mario Pagano, corso Vittorio Emanuele, via Fra Diego Alvarez. Piazza Duomo.

Ore 18,00 – Piazza Duomo - Accoglienza delle Reliquie di San Francesco da parte delle Autorità religiose e civili, e dai rappresentanti delle Arciconfraternite/Confraternite tranesi.

Ore 19,00 – Cattedrale - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Guglielmo Spirito, OFM Convento di Assisi.

Ore 20,00 – Cattedrale - Esposizione alla venerazione delle Reliquie di San Francesco e di San Nicola il Pellegrino.

Ore 21,00 – Villa Comunale (Cassa Armonica) – San Nicola il Pellegrino in "ARTE e MUSICA", esibizione di giovani talenti musicali della Città di Trani, a cura dell'associazione culturale "Trani 2.0/Trani Sociale.