La Stazione dei sogni: a Trani un tramonto mozzafiato

Povera stazione di Trani, quante ne vengono dette su di lei, tra sala d'aspetto chiusa alla sera, ritardi, biglietterie a singhiozzo, bagni inutilizzabili... Nel tardo pomeriggio invece ha offerto un'immagine di sé meravigliosa, incorniciata da un cielo bello da mozzare il fiato. Deve essersi sentito invaso da quel rosa dapprima pallido e poi avvampato sempre più, istante dopo istante fino a diventare paonazzo come un volto imbarazzato, emozionato, timido. Nelle strade della città questo color rosa aveva preso ad accendersi e occhieggiare tra i vicoli, tra i palazzi: poi d'un tratto è apparso questo cielo esagerato, dipinto, un po' come tanti immaginano il paradiso, di cieli fioriti e luminosi. Devono essersi sentiti avvolti da quel cielo i passeggeri e i pendolari rientrati a Trani, quasi abbracciati al loro arrivo; e se guardare il mondo con occhi rosa è un voler sperare in eventi positivi l'augurio di questa sera ha allietato lo sguardo a chiunque l'abbia potuto ammirare.