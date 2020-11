La tranese Giacinta Serlenga eletta Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi

E' la tranese Giacinta Serlenga, 54 anni, magistrato del Tar Puglia, la nuova Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi: sarà in carica per il prossimo triennio, a conclusione di quello ancora in corso in cui ricopre la carica di vice presidente nazionale.La dott.ssa Serlenga sarà affiancata dal dott. Massimiliano Balloriani, magistrato del Tar Abruzzo, eletto Segretario generale e dalla dott.ssa Daria Valletta, magistrato del Tar Veneto, eletta vice Presidente."La sfida a questo giro si gioca su due livelli - ha dichiara la neo Presidente - coesione interna e sfida comunicativa all'esterno, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla giustizia amministrativa".Un incarico di grande prestigio e onore per la nostra concittadina, frutto di un grande impegno professionale.