Lamborghini Bari compie un anno, «un successo che ha superato le aspettative»

Un anno di Lamborghini Bari: venerdì 16 settembre Maldarizzi Automotive S.p.A. ha spento la prima candelina del suo ingresso nel mercato delle supersportive. Lo showroom Lamborghini Bari, in via G. Oberdan ed il centro assistenza in Via Philips, hanno compiuto dodici mesi di emozioni e soddisfazioni insieme al brand del toro che promuove l'artigianalità, la manifattura e la grande eccellenza italiana.Il 2022 è un anno pieno di novità per Automobili Lamborghini. La fine della produzione di Aventador Ultimae, l'ultima Lamborghini dotata di V12 ad aspirazione naturale, precede l'immissione sul mercato dell'erede di Aventador e dei nuovi modelli ibridi previsti a partire dal 2023. L'introduzione di Huracán Tecnica, la supercar a trazione posteriore con motore V10 che assicura il divertimento all'insegna di lifestyle e performance di guida sia in strada che in pista. Per concludere con il V8 di Urus, il Super SUV che ha tagliato quest'anno il traguardo delle 10mila unità prodotte preparandosi ad accogliere due nuove versioni, tra cui la recentemente presentataUrus Performante, più larga, più bassa e più leggera con un aumento di prestazioni e un re-styliying aerodinamico. Lo showroom Lamborghini Bari rappresenta una vetrina che racconta alla città i valori e il DNA del brand, uno spazio esclusivo di vendita, progettato per offrire un'esperienza in perfetto stile Lamborghini. Lo scorso anno si era tenuta l'inaugurazione ufficiale, alla presenza del CEO Automobili Lamborghini Stephan Winkelmann e dei principali vertici dell'Azienda di Sant'Agata Bolognese."Il successo di Lamborghini Bari ha superato le aspettative – dichiara Nicola Maldarizzi, General Manager di Lamborghini Bari – la risposta del Mezzogiorno e l'appeal del brand sono andati crescendo. Seppur con un inizio turbolento a causa delle chiusure legate al Covid, abbiamo raggiunto e superato i risultati prefissati, facendo crescere il numero di supercar nelle nostre zone e di conseguenza il numero di addetti ai lavori che con dedizione e passione seguono i clienti che ci hanno dato fiducia. Insieme a tutti gli stakeholders abbiamo condiviso i successi del brand a livello mondiale, soprattutto grazie alla qualità dei prodotti e all'uscita dei nuovi modelli come Huracán STO, Huracán Tecnica e la nuova Lamborghini Urus Performante".