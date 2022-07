Lampioni della villa presi a sassate: un altro tiro al bersaglio al rispetto civico

E forse la notizia è questa: quella di un bimbo andato a giocare e a passeggiare in Villa con i suoi genitori e che, notato un lampione dal vetro spaccato, ne ha trovati altri nelle stesse condizioni. Un episodio che sottolinea quanto i bambini siano spettatori di comportamenti incivili e barbari, di quanto siano capaci di giudicare questi comportamenti beceri e di quanto da essi siano turbati e disturbati.Ma anche di quanto assistere a questi episodi di inciviltà possa influire sulla loro formazione, in senso positivo di desiderio di ripristino dell'ordine, di giustizia, ma anche con un pericoloso spirito di emulazione che è dietro l'angolo.La Villa comunale purtroppo è teatro continuo di scempi, che colpiscono le giostrine in particolare ma anche, in un altro tiro al bersaglio facile vigliacco, ,le grandi anfore sui parapetti che costituiscono una delle caratteristiche del profilo dei meravigliosi giardini pubblici della Città.