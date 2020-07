Lavori in via Barletta, completata la costruzione della rotatoria

Procedono speditamente i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Barletta e via dei Finanzieri, che si pone in continuità di via Papa Giovanni XXIII. Gli operai hanno ultimato la costruzione della rotatoria con apposita segnaletica che avrà la funzione di moderazione e snellimento del traffico veicolare.Un progetto ambizioso, nato nel percorso di riconversione di una storica segheria di Trani, la de Camelis & Partners s.n.c. (sarà riconvertita in un centro commerciale di vicinato) e che prevedeva un altrettanto congrua cessione di porzione di suolo in favore del Comune di Trani. Le aree standard cedute gratuitamente comprendono l'intera viabilità di collegamento tra via Barletta e la retrostante via Finanzieri per una superficie pari a 2.424 metri quadrati. Il progetto prevede anche la realizzazione di spazi di sosta e parcheggio.Con l'ultimazione della rotatoria, gli interventi si avviano verso la conclusione: non resta quindi che attendere l'apertura della nuova strada (già asfaltata ma ancora chiusa al traffico) che permetterà di collegare via Barletta con via Finanzieri.