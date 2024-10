Le impronte dei dinosauri a Trani: verso un progetto di valorizzazione e protezione?

La Soprintendenza archeologia Belle Arti e paesaggio della BAT ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo su quel tratto di scogliera tra Trani e Bisceglie, in territorio di Trani, dove già alcuni anni fa una spedizione di studiosi aveva riconosciuto impronte di dinosauri.Numerose sono in realtà le paleo-superfici in Puglia, su tutte quella di Lama Lunga ad Altamura, ma anche a Barletta, in alcune cave di Bisceglie, Spinazzola e Minervino Murge. ne sono state rinvenute tracce.Si tratta di piste di orme databili a 115 - 120 milioni di anni fa che ci aiutano a comprendere l'evoluzione geomorfologica del paesaggio ma anche il comportamento e le abitudini di questi animali estinti.Parrebbe che la Soprintendenza si stia mettendo in moto per tutelare e valorizzare questo patrimonio favorendo, in un'ottica sostenibile, anche la fruibilità dei luoghi in cui sono custoditi questi geositi : e, considerando, nel caso di Trani la preziosità del tratto di costa dove sono ben visibili le impronte dei giganteschi animali - ossia la falesia dove nidifica il gruccione, l'uccello dalle piume multicolore che dà il nome alla baia, una protezione e valorizzazione ecosostenibile, rispettosa dell'ambiente "selvaggio", del mare e del paesaggio, sarebbe auspicabile.