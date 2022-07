Letteratura e educazione civica: al via con Trifone Gargano le Agorà di Tranensis

"Un paese guasto " è il titolo del libro da cui partirà la discussione nell'anfiteatro della Villa comunale, in un incontro aperto ai cittadini e che avrà come animatore il professor Trifone Gargano, instancabile divulgatore della letteratura come strumento di etica e di crescita professionale.Con la sua straordinaria capacità di comunicazione che nasce da una passione e una conoscenza della letteratura di tutti i tempi sedimentata, rielaborata, riproposta nei modi e nei termini più attuali della comunicazione soprattutto tra i giovani, il professor Gargano torna a Trani invitato dai giovani dell'associazione Tranensis.Il libro nasce dall'idea che la letteratura "non debba confezionare solo cioccolatini e caramelle", come ama scherzare il professor Gargano, cioè che la letteratura non debba esaurirsi solo nella lirica di stampo petrachista con la descrizione della " testa e del Claro viso della donna amata" ; ma che debba, oltre che dilettare e divertire, anche spingere all'impegno , come aveva già scritto Orazio e come ribadì in età più vicina a noi Ugo Foscolo nella sua orazione sull'ufficio civile della letteratura.Un'altra finalità pratica di questo libro è quella di fornire una uno strumento didattico ai docenti di scuola perché con la retrointroduzione dell'educazione civica nell'ordinamento italiano scolastico dalla scuola primaria fino ai licei, occorre impostare percorsi trasversali di educazione alla cittadinanza attiva e all'impegno per il bene comune. Il libro fornisce ai docenti un esempio di educazione alla cittadinanza attraverso la letteratura: dunque non uno studio soprattutto concepito all'interno della disciplina giuridica ma che si apra anche agli altri saperi disciplinari, nel caso specifico la letteratura.