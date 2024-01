"Pasion y nada mas: destini incrociati". A Trani Patrizia Gesuita con il suo nuovo libro

Mercoledì 3 gennaio 2024, ore 17.30 la Biblioteca G. Bovio ospita la presentazione del libro PASION Y NADA MAS: DESTINI INCROCIATI di Patrizia Gesuita (ed. Fides, 2023). Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno con l'Autrice: Maria Grazia Gravina (Presidente UCIIM sez. Polignano-Puglia), Gianni Pantaleo (Caporedattore di "Arti Libere" Testata Giornalistica online "), Rossana Tursi (Consulente Artistico del romanzo di Tango Argentino), Reginaldo Capparelli (Collezionista di Strumenti Musicali), Alessio Rega (Editore di "Fides Edizioni" del Gruppo Editoriale "Les Flaneurs"). Durante la presentazione la prof. Rosanna Palmisano leggerà alcuni brevi passi del romanzo, che si alteranno a momenti musicali ispirati a tanghi di Astor Piazzolla a cura di: Rita Ciccarone, voce e Alessio Giove, fisarmonica.Il libroSara, dopo aver chiuso un rapporto di anni con Marco, ha incominciato una relazione con Federico, un affascinante docente di astrofisica. Tornano i personaggi e le atmosfere del romanzo Il Segreto di Esther, così come il passato che,con i suoi vincoli, intreccia i destini dei protagonisti.Fra tanghi sensuali, frizzanti milonghe e romantici vals, il passato riemerge con tutto il suo carico di misteri e intrighi.Il romanzo, ambientato principalmente in Puglia e in Argentina, pieno di suspense e colpi di scena, riesce a tenere avvinto il lettore fino all'ultima pagina.Una storia che si offre come un invito a godere della bellezza imprevedibile della vita, nelle sue variegate sfumature, emotive e sentimentali.L'AutricePianista e clavicembalista, ha associato agli studi musicali quelli letterari e di biblioteconomia. Vincitrice di concorsi nazionali ed europei di musica da camera, nel corso della sua vita si è dedicata all'insegnamento musicale nelle scuole Primarie e Secondarie e in Conservatorio, ispirandosi alla didattica pedagogico-musicale di Dalcroze e dell'Orff-Schulwerk. Attualmente lavora come docente di Biblioteconomia e Bibliografia musicale presso il Conservatorio di Musica "E.R. Duni