«Liste competitive ed esperienza sul territorio», presentati i candidati di Forza Italia

«Sono liste assolutamente competitive, a 360 gradi abbracciano la professionalità e l'esperienza, premiano il territorio e la militanza e ovviamente la società con Rita Dalla Chiesa».Così ieri, a Bari, la senatrice, affiancata dal commissario regionale di Forza Italia, l'on., e dal vice commissario, il senatore barlettanoha presentato le candidature di Forza Italia in Puglia, per i collegi di Camera e Senato.Sulla conduttrice televisiva, presente alla conferenza stampa, candidata nel collegio plurinominale Camera Puglia 2 Molfetta e nel collegio uninominale Molfetta-Bari, ha detto che '«è la nostra punta di diamante. Ha risposto 'Sì' al nostro presidente con la grande passione che come al solito Rita mette nelle cose che fa»'.Poi Ronzulli, anche lei candidata in Puglia come capolista al collegio plurinominale Senato Puglia 1, ha ricordato alcuni aspetti del programma di Forza Italia che «punta molto alla. C'è un capitolo molto importante sulla fiscalità - Noi chiediamo la. Con noi al governo non ci saranno nuove tasse, non ci sarà la tassa sulla casa. Non ci saranno patrimoniali».Sul, «nostro principale obiettivo appena saremo al governo» - ha spiegato che «se siamo in questa situazione è colpa dei partiti del 'No' mentre Forza Italia dice 'Sì' ai rigassificatori e al nucleare di nuova generazione, tutte cose che ci daranno la possibilità di essere molto più indipendenti e autonomi rispetto al gas rispetto a quanto avviene ora. Questo ci permetterà, oltre all'indipendenza, anche un abbassamento delle bollette (del costo, ndr) che stanno soffocando e attanagliando le famiglie di tutta Italia. Forza Italia nel programma punta molto sugli aiuti alle famiglie più bisognose e sull'aumento dei bonus'', ha sottolineato Ronzulli. «Bisogna aiutare le famiglie con il Pnrr e i fondi sugli asili nido».