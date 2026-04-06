Cup Trani
Cup Trani
Sanità

Liste d’attesa sanitarie, recuperato il 95% del target: oltre 59mila prestazioni anticipate

A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali contattate più di 118mila persone

Trani - lunedì 6 aprile 2026
A due mesi dall'avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa sono 118.578 le persone complessivamente contattate, 107.589 per visite ed esami e 10.989 per ricoveri ospedalieri. Pertanto, entro il 29 marzo è stato raggiunto il 95% del target assegnato alle aziende.

Complessivamente sono state anticipate 59.640 prestazioni. I rifiuti ammontano a 34.421, di cui 29.976 riguardano le prestazioni specialistiche. Tra le 24.040 persone contattate che hanno motivato il rifiuto il 62% (14.794) ha confermato l'appuntamento esistente, il 28% (6.798) rifiuta per aver già eseguito la prestazione, il 10% (2.378) dichiara che la prestazione non è più necessaria.

In totale sono state anticipate ed erogate 49.636 prestazioni di specialistica ambulatoriale. Le prestazioni con priorità U recuperate ed effettuate in totale sono state 1.850, le prestazioni B 27.809, per le prestazioni D 9.947 e le prestazioni P 8.040. Sono state recupere anche 1.994 prestazioni per la stadiazione e il follow up di malattie neoplastiche e per il completamento di percorsi diagnostico-terapeutici di patologie croniche.

Le Aziende sanitarie hanno avviato anche l'anticipo delle prestazioni prescritte nel 2026, che ormai rappresentano circa il 36% degli esami e delle visite erogate (18.039): l'attività riguarda prioritariamente i codici di priorità U e B (che ammontano al 67% del totale delle prestazioni erogate) ma anche i codici di priorità D e P.

Circa il 28% delle prenotazioni del 2026 anticipate riguarda la diagnostica per immagini (radiografie, ecografie, TC e RMN), il 32% prime visite specialistiche. Dei 747 interventi di cataratta anticipati, 305 sono stati prescritti nel 2026, con un anticipo medio di circa un anno rispetto al primo appuntamento ottenuto.

Proseguono anche le attività di monitoraggio dell'andamento delle prescrizioni a partire dal mese di gennaio 2026, con la finalità di raccogliere dati su cui impostare gli interventi di miglioramento dell'appropriatezza dei percorsi clinici: i dati consolidati di febbraio, mese in cui sono partiti i piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa, mostrano che le prescrizioni con codice di priorità U e B, su cui si è concentrata l'attività di recall, non sono incrementate rispetto al mese precedente. Analizzando le prestazioni con codice Urgente e Programmato la percentuale di quelle prenotate entro i tempi previsti dalla normativa è rimasta invariata a livello regionale. Sostanzialmente stabili, nel complesso, anche i tempi di attesa per le prestazioni con codice di priorità Breve e Differibile.

Entro metà aprile si consolideranno anche i dati relativi alle attività di recupero delle prestazioni effettuate a marzo, ma sulla base degli elementi sin qui ottenuti sono già in corso gli approfondimenti per definire le iniziative da realizzare con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa con strategie mirate per tipo di prestazione e per azienda
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Sanità
Altri contenuti a tema
Liste d'attesa, dopo la denuncia pubblica sbloccata una prenotazione per ortopanoramica Liste d'attesa, dopo la denuncia pubblica sbloccata una prenotazione per ortopanoramica Il cittadino: «Non restate in silenzio»
«Sono stata colpita da una malattia rara: nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita» Attualità «Sono stata colpita da una malattia rara: nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita» La testimonianza di Anna Maria Barresi dopo la diagnosi di sindrome di Guillain-Barré
Cartelle cliniche gratuite in Puglia: proposta di legge per garantire il diritto sancito dall’UE Politica Cartelle cliniche gratuite in Puglia: proposta di legge per garantire il diritto sancito dall’UE Primo firmatario Renato Perrini: stop ai tariffari “senza fondamento giuridico” nelle strutture pubbliche e private
Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione» Politica Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione» Lettera aperta al Presidente Decaro e ai vertici regionali: sotto accusa la carenza di personale, il dramma degli anziani fragili e i costi insostenibili delle RSA
«Una macchina da guerra di umanità e competenza»: il racconto di buona sanità al Pronto Soccorso di Barletta «Una macchina da guerra di umanità e competenza»: il racconto di buona sanità al Pronto Soccorso di Barletta Elena Milella da Trani ringrazia il personale del 118 e tutto lo staff ospedaliero per la professionalità, la cura e l’organizzazione
Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni» Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni» Il Commissario straordinario della Asl Bt risponde ai sindaci
12 Guardia medica di Trani al collasso dopo quattro giorni senza medici di base Guardia medica di Trani al collasso dopo quattro giorni senza medici di base In una città da 55mila abitanti, un solo medico a gestire un’ondata di richieste
L'ematologia italiana si riunisce a Trani per il congresso di fine anno L'ematologia italiana si riunisce a Trani per il congresso di fine anno Specialisti da tutta Italia per confrontarsi sui progressi nella cura delle malattie del sangue
Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani
6 aprile 2026 Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani
Consiglio comunale convocato per mercoledì 8 aprile
6 aprile 2026 Consiglio comunale convocato per mercoledì 8 aprile
Asl Bat, al “Bonomo” arriva la Risonanza Magnetica Whole Body: svolta nella diagnostica oncologica
6 aprile 2026 Asl Bat, al “Bonomo” arriva la Risonanza Magnetica Whole Body: svolta nella diagnostica oncologica
Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale
5 aprile 2026 Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale
Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè
5 aprile 2026 Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè
Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore
5 aprile 2026 Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore
Pasqua in Puglia, vince la tradizione: 7 famiglie su 10 festeggiano a casa
5 aprile 2026 Pasqua in Puglia, vince la tradizione: 7 famiglie su 10 festeggiano a casa
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
Credito d’imposta sul gasolio agricolo: sollievo per le aziende pugliesi tra rincari e semine
5 aprile 2026 Credito d’imposta sul gasolio agricolo: sollievo per le aziende pugliesi tra rincari e semine
Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero
4 aprile 2026 Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.