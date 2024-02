ll gioiello perduto: ecco il teatro San Ferdinando di Trani in proiezione olografica 3D

Instancabile Lino Albanese, instancabile il suo amore per Trani e per il passato che ce l'ha restituita come una delle città più preziose del Mediterraneo, carica di storia, di gloria, di fede e di arte. Instancabile nel suo desiderio di mostrarci l'atmosfera della Trani medievale, attraversata da San Nicola, dai mercanti delle etnie più lontane, dai pellegrini che andavano e venivano dalla Terra Santa, ha dedicato il suo ultimo lavoro allaLa ricostruzione dettagliata all'esterno, ma fedelmente ricostruita anche all'interno, pur con un riferimento intruso ma efficace a far comprenderne la atmosfera (la cupola del teatro di Piacenza), sta facendo emozionare non solo le persone più anziane, che del teatro hanno un'immagine lontana di quando erano bambini, offuscata da quell' abbattimento che lo fece sparire per sempre, ma anche chi l'ha sempre evocato come un fantasma in quella "Piazza del Teatro che non c'è " : grazie all'impegno e alla passione di Lino Albanese è possibile dare un po' più di forma a quella immaginazione, un corpo a quel fantasma che era stato uno scrigno di musica, di arte, di cultura. Va ricordato che il teatro San Ferdinando di Trani è stato il primo teatro stabile di Puglia, costruito nel 1793 e poi, a seguito dei danni subiti durante la guerra, demolito. Ne aveva passate di tutte, incendio, terremoto e anche con la guerra era rimasto in piedi, pur barcollante. Lino Albanese si è dedicato a questo lavoro, come sempre, attraverso un'accurata ricerca su documenti e fotografie d'epoca, riportando anche il momento in cui sul palco appare e poi viene alzato il bellissimo sipario dipinto da Biagio Molinaro; ma anche attraverso una sempre più attenta tecnica di grafica per la quale ha utilizzato tra i programmi addirittura uno acquistato nella Silicon Valley. Ci dice di un progetto in corso, che incastona Trani in un ambito più ampio: ma aspettiamo di vederlo, di applaudire e ringraziare (per questa ricostruzione del teatro ci dice di aver impiegato circa un anno di lavoro), un cittadino che attraverso queste ricostruzioni contribuisce alla conoscenza e presa di coscienza della straordinaria Città che abbiamo il dovere di custodire e raccontare al mondo.Il suo canale YouTube "Trani in grafica" è affollato di contenuti interessanti e fedeli alla storia, spesso usati nelle scuole. Provare per credere, e scoprire in modo nuovo e efficace le radici della nostra città.