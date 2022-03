Piazza Teatro al buio, Ferri: «Vergognoso»

«Trani, venerdì 25 marzo 2022 ore 22:30 - 17 gradi e assenza di vento. Praticamente la serata ideale per iniziare ad assaporare la primavera. Ma piazza Teatro è deserta e silenziosa, d'altronde chi si intratterrebbe in una piazza buia?». È quanto si domanda il consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri che sui suoi canali pubblica un video che ritrae la piazza al buio per poi domandarsi: «Questo è il supporto all'economia locale? Questa è la visione dei servizi e del supporto al settore turistico ricettivo? Vergognoso».