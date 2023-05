Vandalizzato il teatro open air in Piazza Teatro

Sorge solamente da alcune settimane ma è già stato vandalizzato. Stiamo parlando del nuovissimo teatro open air ubicato in piazza Teatro, iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione per ospitate eventi di diversa natura come videoproiezioni, talk, mostre e conferenze. Ma come spesso succede per le opere pubbliche cittadine anche questa è stata deturpata da ignoti, ancor prima che venisse utilizzata. Vistosi tagli sui pannelli che ricordano i famosi "tagli su tela" dell'artista Lucio Fontana, volendo simpaticamente creare un parallelismo (peccato però che di artistico in questo caso ci sia ben poco!). Ora chi porrà rimedio al danno arrecato?