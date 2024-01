ll processo alle atrocità di Auschwitz si fa teatro: è oggi al Mimesis "La giornata della memoria"

Cosa accomuna vittima, carnefice e salvatore? Se il processo si fa teatro e mette in scena le atrocità di Auschwitz, si vedrà rappresentata la volontà scientifica di annientamento di un intero popolo.Il genere umano si protegge con l'oblio, salvo poi ritrovarsi in nuovi e diversi Olocausti.Per recuperare la Memoria ci incontriamo per rivivere quelle frasi pronunciate da testimoni, imputati e giudici.Con l'interpretazione di Francesca Carrera, Gaetano Ermito, Marco Pilone e la visione di alcune documentazioni, il Teatro Mimesis propone "Giornata della Memoria".Degusteremo la CHALLAH, pane tipico ebraico.*Ingresso libero con contributo volontario*Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.Porta ore 17.30 - Sipario ore 18.00Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*A spettacolo iniziato non sarà possibile l'ingresso in sala.