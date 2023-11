ll vento sferza la costa di Trani, a terra grosso ramo di tamerice

Anche la tramontana infierisce sul verde di Trani e le forti raffiche sulla costa portate da Attila, la perturbazione che arriva dal Nord, hanno strappato - ed è riverso sull'asfalto - il grosso ramo di una delle tamerici che abitano il lungomare.La storia e le domande si ripetono ogni volta: ma interventi di manutenzione del verde, compresi i supporti alle conformazioni particolari di alberi come le tamerici, oltretutto delle quali si prevede vengano "schiaffeggiate" dai potenti venti di maestrale e tramontana, sarebbero possibili? soprattutto quando la salvaguardia non riguarda soltanto il valore del verde in sé ma anche la sicurezza delle persone?Il vento forte ha anche disperso sulla carreggiata molti bidoni dei rifiuti, soprattutto sulla strada in salita che conduce al Monastero di Colonna.