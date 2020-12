Luminarie e Presepe artistico per il Natale tranese: pubblicati 3 avvisi pubblici

Seppur in forma contenuta a causa dell'emergenza sanitaria in corso e pur avendo destinato buona parte delle risorse per l'emergenza stessa, l'Amministrazione Comunale ha voluto comunque destinare delle minime somme per luminarie natalizie e per la realizzazione del presepe artistico.Tutti e 3 gli avvisi sono pubblicati nella sezione Bandi di Concorso del portale istituzionale della Città di Trani (scadenza delle procedure fissata per mercoledì 9 dicembre).Nel dettaglio, un primo avviso riguarda le luminarie natalizie (20.000 euro disponibili). Le vie indicate nell'avviso sono le seguenti: corso Vittorio Emanuele II, via Cavour, via Aldo Moro, via Mario Pagano (da piazza Mazzini, compresa, a piazza Libertà, compresa), via Ognissanti, via Cambio, via Zanardelli, piazza Marinai d'Italia, parco di via Polonia, largo Goldoni, piazza Alfredo Albanese, piazzale della Pace, piazza Campo del Longobardi, piazza Indipendenza, piazza Caduti di tutte le Guerre, piazza Papa Giovanni Paolo II. Le luminarie dovranno richiamare i tradizionali simboli della festività natalizia e dovranno essere pronte entro sabato 19 dicembre 2020 e restare fino al giorno 6 gennaio 2021, con accensione quotidiana dalle ore 16.Alle luminarie è dedicato un secondo avviso. Si tratta di un intervento di pubblica illuminazione a tema natalizio nel centro storico cittadino con installazioni luminose tridimensionali (25.000 euro disponibili). Le strade e le piazze individuate sono le seguenti: via Beltrani (da via Dogana Vecchia e piazza Duomo), via Rodunto, via Scolanova, piazza Scolanova, via Sinagoga, via Leopardi, via San Martino, vico Morola, via La Giudea, via Portantica, vico S. Giovanni Russo, via Lionelli, Piazza della Repubblica, via Mario Pagano (da via San Giorgio a Piazza della Libertà, esclusa), via San Giorgio ed il campanile della chiesa di San Rocco. Anche in questo caso le luminarie dovranno richiamare i tradizionali simboli della festività natalizia e dovranno essere pronte entro sabato 19 dicembre 2020 per restare fino al giorno 6 gennaio 2021, con accensione quotidiana dalle ore 16.L'ultimo avviso riguarda invece la ideazione e realizzazione di un presepe artistico in piazza Libertà (7.500 euro disponibili). Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini, i comitati e le organizzazioni del "terzo settore", singolarmente o in associazione tra loro.