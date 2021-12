Vigilia dell'Immacolata, oggi l'accensione delle luminarie natalizie

E' in programma oggi alle ore 18 in piazza Libertà la tradizionale deposizione del serto di fiori alla Madonna Immacolata, in adempimento al voto pubblico espresso dalla civica Amministrazione nell'anno 1656, in occasione della liberazione della città dalla peste. Si rinnova, per mano del sindaco della città, Amedeo Bottaro, e dono dell'Amministrazione comunale, una tradizione secolare che coincide con le prime iniziative pubbliche collegate alle festività natalizie.Dopo la deposizione del serto di fiori alla Madonna, è in programma l'accensione delle prime luminarie natalizie: via Mario Pagano, via San Giorgio e l'intera perimetrazione delle due piazze centrali saranno le prime aree ad essere inondate da cascate di luci e colori.Mercoledì 8 a partire dalle ore 18 all'interno della villa comunale sarà possibile ammirare le installazioni luminose artistiche tridimensionali a tema natalizio: per la quinta edizione di Villa d'Incanto l'immenso giardino affacciato sul mare si prepara ad accogliere nuove e suggestive attrazioni. Sempre mercoledì è in programma l'accensione delle luminarie nel centro storico. Il maltempo di questi giorni ha rallentato le operazioni di installazione ma per il giorno dell'Immacolata la quasi totalità di vie del centro storico sapranno offrire atmosfere uniche ai visitatori.In piazza della Repubblica (dove è stata confermata la chiusura alle auto del varco centrale per tutto il periodo delle festività) animazione con artisti di strada dalle 18 alle 21. La piazza sarà animata da artisti anche nelle giornate di domenica 12 dicembre (dalle 18 alle 21), di sabato 18 dicembre (dalle 18 alle 21), di venerdì 24 dicembre (dalle 11 alle 18.30) e di mercoledì 5 gennaio (dalle 18 alle 21).Nei giorni a seguire proseguiranno le fasi di accensione delle luminarie natalizie. Progressivamente saranno illuminate tutte le zone della città individuate nell' avviso bandito dall'Amministrazione, da nord a sud.