Trani si dipinge di rosso con le luminarie di San Valentino

Una città illuminata a tempo indeterminato. Anche se le festività di Natale fanno ormai parte dei ricordi, non sarà sfuggita ai più attenti la presenza lungo le vie di Trani, delle installazioni luminose a forma di cuore realizzati dalla storica ditta di. Anche quest'anno l'arteria principale di Trani, ma non solo, è tornata a dipingersi di rosso fiammante, grazie al contributo dell'impresaGrande novità è l'albero installato in piazza della Repubblica adornato con i simboli dell'amore, alto 6 metri, un vero e proprio vortice di luci capace di donare calore al luogo.Con l'iniziativa della ditta guidata da Mario Minerva, San Valentino e le sue luminarie, sono diventati una vera e propria tradizione che si ripete dal 2017. L'idea ogni anno attira l'attenzione di tanti che condividono le fotografie sui social network. Le luminarie di Mario Minerva sono oramai un simbolo di questa festa capaci di rendere più affascinate e armoniosa la città.