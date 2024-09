Luoghi della movida, multe per diverse migliaia di euro a due esercizi pubblici di Trani

Proseguono i controlli amministrativi svolti dalla Questura di Barletta Andria Trani e volti a verificare il rispetto della normativa di settore negli esercizi commerciali.Questa volta teatro operativo sono state le città balneari di Trani e Bisceglie, ove, nei giorni scorsi, donne e uomini della Questura di Andria e del Commissariato di Trani, hanno effettuato mirate attività di controllo, con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della "movida".Nell'ambito di tali verifiche sono stati effettuati accessi ad esercizi pubblici e controlli agli avventori.Diverse sono state le violazioni contestate, non solo alle attività commerciali ma anche a diversi fruitori dei relativi servizi.In particolare, sono stati controllati tre esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in cui si svolgeva attività di pubblico spettacolo, in particolare due a Trani ed uno a Bisceglie, ed elevate sanzioni quantificabili in diverse migliaia di euro, circa 3000, per carenze di natura amministrativa. Inoltre, sono state rilevate numerose violazioni inerenti le autorizzazioni, la cartellonistica e le prescrizioni sanitarie.La fine dell'estate non ferma l'attività della Polizia di Stato, sempre pronta a contrastare il fenomeno della c.d. mala movida.I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nel periodo autunnale e interesseranno altre zone delle città della Provincia.