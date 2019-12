Malore durante la cena in un locale di Trani, muore un 24enne andriese

Verranno chiarite solamente all'esito di un accurato accertamento diagnostico le cause che questa notte hanno provocato la morte di un 24enne di Andria, a Trani per una cena di lavoro.Alessandro Matera, questo il nome del giovane, si trovava in un locale del centro storico con altri suoi colleghi quando improvvisamente si è accasciato a terra ed è deceduto per arresto cardiorespiratorio.Increduli i presenti che non hanno esitato a contattare i soccorsi ma al loro arrivo non c'era più nulla da fare. E' stata la dottoressa Patrizia Albino, giunta sul posto, a richiedere al sostituto procuratore Simona Merra il riscontro diagnostico per chiarire la natura del decesso.Nel frattempo sono arrivati anche i famigliari del defunto e i Carabinieri.