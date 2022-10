Maltempo, nuova allerta meteo gialla per rischio precipitazioni

Una nuova perturbazione è in arrivo sul territorio pugliese: in base alle ultime previsioni meteo, giovedì 13 ottobre sono attese precipitazioni da deboli a moderate.Non è esclusa la possibilità che si possano verificare manifestazioni temporalesche con accumuli importanti durante la giornata, che si prospetta decisamente autunnale.In merito la Protezione Civile ha diramato recentemente un'allerta meteo gialla dalle ore 8 fino alle 20 proprio per rischio idrogeologico dovuto a temporali.