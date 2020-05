Manutenzione scolastica, Briguglio: «Entro fine mese l'affidamento dei progetti»

Accolgo con apprezzamento l'interrogazione del presidente della IV commissione consiliare, avv. Giacomo Marinaro, in merito ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici di competenza comunale.Prima di rispondere con puntualizzazione alla sua richiesta, ci tengo ad evidenziare come la forma utilizzata dal presidente Marinaro sia il modo migliore e più produttivo per dialogare tra le istituzioni.Confermo, innanzitutto, quanto evidenziato da Marinaro, ovvero che in questo periodo di emergenza sanitaria, il mio assessorato e l'intero staff dell'ufficio tecnico comunale, area lavori pubblici, e in particolare l'architetto Claudio De Leonardis, su sollecitazione del dirigente, ing.Luigi Puzziferri, e del sindaco, Amedeo Bottaro, hanno portato a termine l'iter burocratico relativo alla gara per la manutenzione degli edifici scolastici cittadini con relativa individuazione delle priorità di intervento.Sono stati effettuati sopralluoghi e preventivi di spesa definitivi e, ad ogg, siamo pronti per iniziare i lavori. Infatti, è in corso di sottoscrizione il contratto normativo che regola l'attività dell'impresa affidataria dell'accordo quadro ed entro fine mese saranno affidati i progetti attuativi riguardanti gli interventi presso i tre plessi scolastici oggetto di intervento: la scuola Montessori per i lavori riguardanti il lastrico solare, la scuola Fabiano per gli impianti termici e la scuola Baldassarre per la pavimentazione della palestra coperta.Concludo con una osservazione a mio avviso costruttiva. Se le forme istituzionali di richiesta saranno sensate e riportate con toni moderati, a beneficiarne saremo tutti noi e l'intera cittadinanza.