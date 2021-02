Mennea: «Messina sottosegretario, la Puglia cresce»

«Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell'incarico di Sottosegretario affidato alla Sen. Messina. Non è solo motivo d'orgoglio - sottolinea il consigliere regionale e comunale del Pd Ruggiero Mennea - per la nostra città e il nostro territorio, ma è il giusto riconoscimento per le capacità dimostrate nello svolgere con competenza e costanza il suo ruolo al Senato della Repubblica. Sono certo - conclude Mennea - che affronterà al meglio alcuni temi strategici e delicati, come il digital divide, l'innovazione tecnologica e il contrasto al fenomeno di istigazione all'odio sul web. Con lei, la Puglia cresce. Buon lavoro».