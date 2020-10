Mese del benessere psicologico, a Trani l'incontro "Il cibo e le emozioni"

In occasione del mese del benessere psicologico e con il patrocinio gratuito dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il biologo Giuseppe Labianca e la psicoterapeuta Federica Liso organizzano l'incontro "Il cibo e le emozioni". "Cercheremo di capire insieme qual è l'equilibrio capace di farci sentire in armonia con il nostro mondo emotivo e corporeo - dicono gli organizzatori. Investire tempo per se stessi, fermarsi e riflettere per imparare a conoscersi ed esplorare il proprio esclusivo ed unico rapporto con il cibo è importante al fine di raggiungere il benessere psicofisico. Ci sarà anche occasione per condividere le vostre esperienze, le vostre emozioni e per trascorrere un pomeriggio all'insegna dell'informazione costruttiva".L'appuntamento è fissato per il 24 ottobre, alle 17.30, presso lo studio AttivaMente in corso don Luigi Sturzo 50.