Mimmo Laurora: "Non è fischiando le forze dell'ordine che riusciamo a sconfiggere questa pandemia"

Nel 2012 nasce l'associazione In Movida, di cui sono il fondatore e presidente.Il nome che ho scelto non è casuale, infatti, sin da ragazzino, ho sempre creduto che il settore turistico fosse il punto di forza della nostra città.Ed è grazie alla movida che è stato possibile organizzare eventi musicali quali il "Rock tha house", lo "Street Festival", i "Silent Party", e il più recente "SUONART" quest'ultimo in collaborazione con TraniViva.La movida caratterizza da sempre la città di Trani e attira a sè non solo i turisti ma anche giovani e adulti delle città limitrofe.Ritengo, doveroso ringraziare tutti i gestori dei locali che hanno deciso di scommettere sulla nostra città generando un flusso costante di gente la cui crescita è stata esponenziale negli ultimi anni, ma soprattutto ad offrire anche centinaia di posti di lavoro per molti ragazzi ed è grazie a loro che abbiamo la possibilità di uscire dalla nostra routine quotidiana e poterci svagare degustando un calice di vino, fare un'aperitivo, accompagnato da buona musica, perché la movida è anche questo: cultura enogastronomica, cultura musicale, cultura del design e dell'architettura, non solo divertimento fine a se stesso!È importante valorizzare ciò che abbiamo, preservando e cercando di avere cura di quello che è stato costruito nel corso degli anni e che rende da sempre la nostra Trani così affascinate!Mi affido al buon senso dei più giovani, esortandoli ad evitare spiacevoli situazioni come quelle viste nel weekend scorso, non è fischiando le forze dell'ordine fuori ai locali che riusciamo a sconfiggere questa pandemia anzi tutto ciò metterebbe ulteriormente a rischio la categoria dei gestori dei locali che già fanno tanta fatica a risollevarsi. Cerchiamo di avere cura e rispetto della nostra città, siamo fortunati ad essere nati in un posto che ci dá tante opportunità di svago e divertimento senza doverci spostare in altre città.