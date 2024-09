"Trani città eucaristica" ieri la benedizione della mostra in Cattedrale

Grande riscontro in un solo giorno di esposizione per la mostra allestita da un gruppo di devoti in occasione dei cento anni dal Primo Congresso Eucaristico Interdiocesano Pugliese, celebrato in Trani dal 30 aprile al 4 maggio 1924.La mostra storico-iconografica dal titolo "Trani Città Eucaristica", é stata allestita nella chiesa longitudinale di S. Maria della Scala in Cattedrale, e ha l'intento di sottolineare l'attaccamento della città nei riguardi della Ss. Eucaristia.Attraverso reperti e immagini si descrive il lavoro pastorale dell'allora Arcivescovo Giuseppe Maria Leo,colui che che elevó Trani a "Città Eucaristica" e si ricorda a tutti la presenza del Miracolo Eucaristico che, dal 1200, è in città venerato.Un lavoro di allestimento realizzato con autentica fede e passione ma anche con il desiderio di raccontare non solo ai cittadini e ai fedeli ma anche ai numerosi turisti che attraversano la Cattedrale quanto profonde siano le radici della fede Cattolica a Trani: ed erano presenti al rito di benedizione don Gaetano Lops, Rettore e Presidente del Capitolo Cattedrale di Trani; Cataldo Squatriti, Priore dell' Arciconfraternita dei Bianchi; Giulia Losciale, Presidente U.N.I.T.A.L.S.I. (Sottosezione di Trani); Francesco Zecchillo, collaboratore Chiesa del Miracolo Eucaristico, affiancato da Alessandro Vitofrancesco, Alfredo Cavalieri e Giuseppe Zecchillo; Giacomo Caio, Coordinatore Diocesano delle Confraternite; Mino Curci, Priore dell'Arciconfraternita della Ss. Immacolata. Tra gli oggetti e i documenti esposti Tessera di riconoscimento del congressista, il Ribasso ferroviario stipulato tra l'Arcidiocesi di Trani e le Ferrovie dello Stato per i congressisti, ilCard. Ragonesi, delegato del Papa Pio XI,Libro atti del Congresso scritto dal Vicario Generale Bartoloni e una galleria di immagini e foto del Corpus Domini e della Processione riparatoria alla profanazione dell'Ostia consacrata, le due processioni Eucaristiche cittadine."Trani, città dell'Eucarestia per ben due volte bagnata dal sangue di Cristo, un dono per la nostra città. Grazie per questa mostra che ricorda i visitatori l'importanza di ciò che è avvenuto nella storia e il legame con Gesù": non solo testimonianze di Fede profonda ma anche di ammirazione per una tradizione religiosa capace di raccontare la storia di una città, come sottolineano sul libro delle presenze turisti provenienti dalla Francia, dal Piemonte persino dagli Stati Uniti, compiaciuti della possibilità di unire alla visita della cattedrale la visione di questa esposizione temporanea.La mostra è visitabile sino a domenica 22 settembre durante l'apertura della Cattedrale, ogni giorno: 9-12/16-19