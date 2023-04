Chiesa del Miracolo Eucaristico, reliquia o non reliquia? Questo è il dilemma!

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci circa la volontà, dopo anni e anni di tradizione, di non esporre la sera del Giovedì Santo per il rito dei Sepolcri la reliquia del Miracolo Eucaristico nell'omonima chiesetta in via Lagalante, un tempo l'abitazione di una donna ebrea che profanò l'ostia consacrata. La motivazione sembrerebbe che la reliquia contenuta in una teca d'argento possa danneggiarsi nel trasporto dalla chiesa di Sant'Andrea dove attualmente è custodita alla chiesetta del Miracolo Eucaristico, distante solamente poche decine di metri, gestita da parroco e viceparroco della chiesa di San Francesco. A questo punto anche la scelta di aprire la chiesetta ai fedeli giovedì, così come da tradizione, potrebbe saltare ma attualmente non ci sono disposizioni contrarie a riguardo. Qualora la decisione venisse confermata, cosa ne penseranno i tranesi, da sempre devoti al Miracolo Eucaristico? Come direbbe il caro Manzoni, "ai posteri ardua sentenza".