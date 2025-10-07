Adorazione eucaristica
Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua

L'Eucaristia sarà esposta per dare il via a un progetto che rende questa città ancora più legata al Pane dell'altare

Trani ancora più Eucaristica: da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici ha inizio l'Adorazione Eucaristica perpetua:il Ss. Sacramento è la presenza viva e reale del Signore Gesù Cristo nel pane e nel vino consacrati, affermata in forma definitiva col Dogma approvato nel Concilio di Trento (1551-1552).

Già durante i lavori del Primo Congresso Eucaristico Pugliese, celebrato a Trani dal 30 aprile al 4 maggio 1924, si era toccato il tema di educare e correggere l'approccio all'Adorazione Eucaristica nelle chiese del territorio interdiocesano. Voluto dall'Arcivescovo Giuseppe M. Leo, il Congresso si è realizzato esattamente a Trani anche per via della presenza e della custodia di un Miracolo Eucaristico.

Lo scorso anno, nel ricordo del I Centenario delle giornate Eucaristiche svolte nel 1924, la Comunità Dono di Maria, assieme al suo Consigliere Spirituale Don Dino Cimadomo e al suo Coordinatore Mimmo Di Cugno, si è fatta promotrice della realizzazione, qui in città, di una Cappella di Adorazione Eucaristica perpetua. Questa è un'iniziativa che consente di poter adorare costantemente, giorno e notte, l'Ostia consacrata.

Così, dopo aver ottenuto il placet dell'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo e l'unanime consenso del clero zonale, a seguito di un ponderato discernimento, ha inizio in forma solenne questa forma di Adorazione presso la Rettoria dei Ss. Medici, grazie al consenso del Padre Spirituale, il (link non disponibile) Mons. Saverio Pellegrino, e alla venerabile Confraternita di Santa Maria di Dionisio.

Martedì 7 ottobre, a seguito della Solenne Concelebrazione Eucaristica delle ore 18.30, l'Eucaristia sarà esposta per dare il via a un progetto che rende questa città ancora più legata al pane dell'altare. Ogni giorno si potrà vivere l'adorazione dall'esposizione delle ore 8 alla reposizione delle ore 22. A turno, i fedeli ogni ora seguiranno una turnazione così da garantire sempre la presenza innanzi al Ss. Sacramento.

Trani presenterà un nuovo faro nel centro storico, potremmo dire il terzo perno Eucaristico. Infatti, diverse sono le chiese legate a questo sacramento: S. Andrea che custodisce la preziosa reliquia dell'Ostia mutata in carne; la Chiesetta del Miracolo ove è avvenuto l'evento prodigioso ed infine i Ss. Medici che vede sempre esposta la reale presenza di Cristo nell'ostia. Tutto quanto ci ricorda di essere realmente "Città Eucaristica", senza vanto e merito alcuno ma per sola grazia.

Per chi volesse rendersi partecipe può rivolgersi al Coordinatore Mimmo Di Cugno contattando al 3287226042.
