La tv torna a Trani per riscoprire l’antica tradizione del miracolo eucaristico

La tv torna di nuovo nella nostra città e lo fa attraverso lo storico contenitore mattutino di Tv 2000 "Bel tempo si spera" per riscoprire una delle più antiche tradizioni religiose: il miracolo eucaristico.Nella puntata che andrà in onda domani alle ore 9 su canale 28, attraverso ripetuti collegamenti dalla chiesetta situata nel pieno centro storico, il sacerdote don Gaetano Corvasce, parroco della Parrocchia di San Pietro in Bisceglie e collaboratore del noto programma, illustrerà agli spettatori l'antica storia dell'evento prodigioso.A pochi giorni dalla messa in onda delle suggestive immagini trasmesse su Rai 1 nel programma "Linea Verde Life", la città si prepara nuovamente ad essere protagonista della Tv nazionale.