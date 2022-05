SPONSORIZZATO

Non è stato sicuramente facile in questi 3 anni vedere amici e parenti laurearsi ed arrivare al loro traguardo più grande tramite un video. Un video che non riusciva a raccontare completamente la gioia indescrivibile di quel momento.La mancanza dei coriandoli, degli abbracci dopo la proclamazione. Le raccomandazioni del presidente di commissione che invita amici e parenti ad un religioso silenzio, quasi sermpre disatteso. La felicità e l'orgoglio che portano ad applaudire e ad urlare a gran voce per festeggiare chi condivide un pezzo di vita con noi e ce l'ha fatta.Negli ultimi tempi, invece, laurearsi significava vivere il momento attraverso una fredda ed asettica video conferenza. In casa solo le persone più care. La voce umana della proclamazione sostituita dal tono metallico delle casse del pc e il calore degli abbracci rimpiazzato da auguri e congratulazioni condivisi su WhatsApp.Ora la normalità sembra stia riprendendo il suo posto, piano piano. Gli abbracci non sono più un tabù e la felicità sta rimettendo sul volto il suo sorriso più bello. È tempo di tornare a festeggiare i propri traguardi con chi si ama.E Musa Formazione apre le porte alle sedute di laurea in presenza per vivere insieme il giorno più atteso per gli studenti dei corsi di Laurea Pegaso e Mercatorum. Si potrà vivere la proclamazione nella città di Andria, circondato da amici e parenti che potranno festeggiare il traguardo appena raggiunto. Anche se al momento le discussioni di laurea e la proclamazione restano online, con Musa potrai utilizzare gli spazi messi a disposizione per avere accanto gli affetti più cari e condividere le emozioni di quel giorno.Come hanno fatto Costanza e Antonio, i quali hanno scelto di laurearsi nella storica sede di via Bruno Buozzi regalando agli affetti più cari l'emozione di assistere al gioioso momento.Musa Formazione ti accompagna dall'immatricolazione sino alla fine di un percorso universitario che sancisce l'inizio di una nuova carriera. Potrai anche specializzarti con un corso di laurea magistrale, un master o un corso di alta formazione che ti permetterà di proseguire nei tuoi studi e soddisfare le tue aspirazioni.Lo studente avrà un titolo riconosciuto dal Miur che sarà valido per il prosieguo della carriera, qualsiasi cosa si voglia fare nella vita. Grazie agli oltre 40 corsi di laurea e ai 70 master erogati dagli atenei telematici Pegaso e Mercatorum, si ha la possibilità di inseguire i propri sogni, qualsiasi indirizzo si scelga. Gli orientatori didattici di Musa Formazione sapranno darti una mano nello scegliere il percorso più giusto in caso di indecisione.Rivolgiti a Musa Formazione per un orientamento gratuito e senza impegno. Contattali via telefono o wapp al 320 786 3374. Oppure visita il sito musaformazione.it