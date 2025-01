Nascondeva hashish dentro tacchi delle scarpe, arrestato a Trani dalla Polizia di Stato

Nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Trani, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, un soggetto italiano del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, mediante appositi servizi di osservazione e pedinamento ha proceduto al fermo dell'indagato resosi responsabile di detenzione illecita di stupefacente del tipo hashish per un peso lordo complessivo di gr.104,18, occultata all'interno dei tacchi di un paio di scarpe da uomo modello stivaletto di colore nero.I suddetti stivaletti si trovavano all'interno di un pacco destinato alla Casa Circondariale di Terni.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere; l'uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.