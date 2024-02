Ne è passata ancora di acqua sotto... il ponte!

Niente di nuovo al sottovia di Pozzo Piano. Strada sbarrata per cautela dalla Polizia Locale

Un proverbio rivisitato e quanto mai adatto per definire la situazione che ormai ha abituato la cittadinanza, ma non nei disagi, quando piove molto. Gli operatori della Polizia Locale anche oggi si sono dati da fare sotto la pioggia scrosciente per sbarrare da un lato e dall'altro l'accesso al sottovia completamente allagato e quindi potenzialmente "trappola"per i mezzi al passaggio. È quasi noioso scriverne ogni volta, sembra quasi mortificante: ma la richiesta da parte dei cittadini di rimarcarne la problematicità, che potrebbe - dovrebbe - essere risolta con lavori opportuni e manutenzione continua e costante, si è rinnovata anche oggi.