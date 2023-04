"Nicola, Francesco, Dante": un viaggio nel tempo, nello spazio e nella storia

"Nicola, Francesco, Dante. Uomini, credenti, pellegrini" è stato il tema dell'interessante incontro che si è svolto nella sala "Ronchi" della biblioteca comunale "Giovanni Bovio" che ha visto l'intervento della prof.ssa Grazia Di Staso (che ha relazionato su "Francesco nella Commedia di Dante") e la prof.ssa Angela Di Nanni (su " Tracce di francescanesimo a Trani").Dopo l'introduzione di don Francesco La Notte ed il saluto istituzionale dell'assessore alla promozione del territorio dott.ssa Lucia de Mari, le due relatrici hanno catturato l'attenzione del folto pubblico in questo incontro tra la letteratura e la storia del territorio, modo costruttivo per generare una sinergia propulsiva e coinvolgente, un eterno dialogo tra arti.In tale direzione era infatti orientato questo seminario, fortemente inclusivo, patrocinato dal Comune, dall'arcidiocesi di Trani Barletta e Bisceglie e realizzato in collaborazione con numerose associazioni e, segnatamente: comitato Dante Alighieri di Trani, Traninostra, Florestano editore, Domenico Sarro, Università della terza età, club per l'Unesco e Fidapa Trani.Un focus sulla storia di tre pellegrini, perché anche Dante a suo modo lo è stato, insieme al nostro santo patrono e a San Francesco, due folli di cristo, la cui storia non può che essere fonte primaria di valorizzazione del grande patrimonio storico-artistico del territorio.Partendo dall'undicesimo canto del paradiso dantesco per giungere alla storia locale nella figura di Francesco, con gli insediamenti degli ordini conventuali, osservanti e cappuccini a Trani: un viaggio nel tempo e nello spazio, nel metafisico e nell'immanente, nella parola e nella pietra.