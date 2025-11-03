Nominati i presidenti di seggio, l'elenco

Presidenti di seggio Documento PDF

Con decreto n. 612/25 la Corte di Appello di Bari ha proceduto alla nomina dei Presidenti di seggio per le prossime consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025, per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale.Si ricorda che l'Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l'incarico o non si trova presente all'atto dell'insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto) nonché nell'irrevocabile cancellazione dall'albo.In caso di impedimento, per gravi e improrogabili motivi, è fatto obbligo di inviare tempestivamente la rinuncia scritta, motivata e documentata, insieme al decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento.In allegato l'elenco.