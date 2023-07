Nottata maleodorante in mezza Trani: cosa bruciava?

Non solo il caldo, ma soprattutto un puzza nauseabonda ha impedito Il sonno questa notte a tantissimi. A partire dalla mezzanotte e fino alle 3 circa l'aria è stata impestata da un odore definito da tante testimonianze giunteci in redazione irrespirabile e disgustoso.l'aria malsana è stata avvertita nitidamente anche nel Centro Jobel dove era in corso l'ultima serata di rappresentazione teatrali del Festival del giullare e tra la gente ha preso a farsi strada l'ipotesi della triturazione delle ossa animali per fini industriali. In realtà ci sono testimonianze dalle quali risulta che nelle zone sterrate all'altezza dell'ospedale fossero visibili colonne di fumo nero, molto probabilmente derivanti dall'incendio di rifiuti, fonte di diossina e di seri rischi alla salute.