Notte di violenza a Trani, pestaggio e rissa ieri sul Porto di Trani

Due episodi di violenza sono avvenuti ieri sera sul Porto di Trani. Il primo riguarda un uomo di circa 50 anni che sembrerebbe essere stato colpito con calci e pugni, intorno le ore 23.30, nei pressi della chiesa di Santa Teresa. I suoi aggressori, al momento ignoti, sono poi fuggiti a bordo di un'auto. L'uomo a seguito delle ferite riportato è stato poi trasportato in ospedale. Sul posto sono giunti Polizia, Carabinieri e 118.Il secondo si tratta di una rissa avvenuta poco distante dal luogo del pestaggio, in via Zanardelli. Al momento non si sa se i due episodi siano in qualche modo collegati tra loro.