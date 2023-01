Nuova area pedonale su via Nigrò, a completare l'intero tratto di strada

Una nuova area pedonale va ad aggiungersi a quelle già esistenti in città: in particolare la decisione deliberata dalla giunta comunale riguarda via Nigrò, nel tratto compreso tra via Pedaggio s. Chiara e piazza Mazzini Marconi.Già con una ordinanza del 2018 era stato istituito il divieto di transito in via Nigrò, nel tratto compreso tra via Giovanni Bovio e via pedaggio S. Chiara - e via Madonna delle Grazie; in seguito sono pervenute le richieste scritte da parte dei residenti di Via Nigrò (appunto nel tratto compreso tra Via Pedaggio s. Chiara e Piazza Mazzini Marconi) tendenti "ad ottenere – si legge nella delibera della giunta comunale - l'interdizione al transito ed alla sosta veicolare del suddetto tratto stradale, in prosecuzione della pedonalizzazione già in essere del tratto compreso tra via Giovanni Bovio e via pedaggio S. Chiara, situato nel centro storico della città, privo di marciapiede e con basolato e carreggiata ridotta".E' obiettivo dell' amministrazione "alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio, valorizzando così il patrimonio storico - culturale ivi presente" e per queste ragioni è stato ritenuto indispensabile "al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, interdire la predetta strada al transito veicolare".