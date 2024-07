Occhio alle truffe, il nuovo progetto di Comune e Anteas Trani

una ricerca per mappare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, attraverso la compilazione di un questionario anonimo, disponibile sia online che in forma cartacea

Il Comune di Trani in convenzione con l'Associazione ANTEAS Trani (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) presenta il progetto "Occhio alle Truffe" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.La missione del progetto è chiara: informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, attraverso diverse iniziative.L'Associazione ha programmato un fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la comunità, in particolare le persone anziane, sui rischi delle truffe e su come prevenirle, attraverso una serie di appuntamenti che si terranno per tutto il mese di Luglio e Agosto nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione adulta. Si tratterà di una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione per fornire consigli pratici attraverso il supporto delle forze dell'ordine, di esperti, consulenti legali e psicologi.Il progetto sarà presentato martedì 9 Luglio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio" nella sala Ronchi (secondo piano).Prenderanno parte ai lavori Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), Debora Ciliento (assessore regionale trasporti e mobilità sostenibile), Fabrizio Ferrante (vice sindaco), Alessandra Rondinone (assessore politiche sociali), Alessandro Attolico (dirigente Area affari generali – servizi alle persone), Ida Iannelli (presidente Anteas Puglia), Vincenzo Lezzi (Segretario FNP sezione di Bari). Interverranno Rosanna Dipasquale (referente ANTEAS del progetto "Occhio alle Truffe"), Massimo Biasone (comandante della Stazione Carabinieri di Trani), Mariantonietta di Gravina (consulente legale).Il progetto sarà realizzato in collaborazione con le Forze dell'Ordine, facilitando la comunicazione tra i cittadini e le forze dell'ordine per segnalazioni e sospetti di truffa. Tra le attività di progetto sono previste:Lo Sportello "Antitruffa" è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede di ANTEAS Trani, in Via Umberto n. 75. Anteas Trani invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a queste iniziative, per costruire una comunità più sicura e consapevole.