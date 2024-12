Anteas Trani organizza screening gratuiti alla vista, all'udito e al benessere cognitivo

Powered by

Anteas Trani, in collaborazione con l'Associazione Aurora, è lieta di invitare la comunità a un evento speciale dedicato alla salute della vista, dell'udito e al benessere cognitivo che si svolgerà il 13 dicembre dalle 17 alle 19. L'incontro prevede interventi di esperti del settore e screening gratuiti, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione e il benessere generale.Programma dell'EventoSezione Ottica:Le esperte Ida Funari e Giulia Pizzichillo offriranno consigli sulla salute visiva, illustrando le migliori pratiche di prevenzione e rispondendo a domande del pubblico.Offrendo uno screening gratuito visivoSezione Uditiva:Il Dr. Giorgio Pagnotta e il Dr. Nicola Giannotti approfondiranno il tema della cura dell'udito, fornendo spiegazioni pratiche e offrendo screening gratuito uditivoSezione Screening Cognitivo:La Dott.ssa Rosanna Dipasquale, Psicologa e Psicoterapeuta, effettuerà uno screening cognitivo inerente alla memoria, evidenziando l'importanza del benessere mentale e delle funzioni cognitive.Informazioni e PrenotazioniL'evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare, potete contattarci:0883 890100anteastrani@gmail.com.Inoltre, potete scriverci tramite i nostri canali social. Vi aspettiamo numerosi!Un'occasione unica per prendersi cura di sé, promossa da Anteas Trani e Associazione Aurora.