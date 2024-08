Occhio alle truffe, il progetto dell’Associazione Anteas, lunedì il penultimo appuntamento

Anteas è un acronimo, sta per Associazione Nazionale tutte le Età attive per la Solidarietà. Sbarcata a Trani nel 2009, quest'estate si è fatta promotrice, in convenzione con il Comune, di un progetto intitolato "Occhio alle truffe" per sensibilizzare, appunto, i cittadini sulle truffe più frequenti e fornire loro gli strumenti per poterle intercettare e smascherare. La responsabile è la Dott.ssa Rosanna Di Pasquale.«Anteas - ha spiegato il Presidente, Antonio Malizia - è una costola della Federazione Nazionale Pensionati della CISL. Noi, in realtà, non ci occupiamo soltanto degli anziani. Siamo dei veri e propri "samaritani". Vogliamo prenderci cura delle persone più in difficoltà. Per questo, abbiamo istituito, durante la pandemia, inizialmente in videochiamata, poi in presenza, uno Sportello per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Ascoltiamo i loro bisogni e ci facciamo da intermediari con i Servizi Sociali. Durante l'anno organizziamo, inoltre, corsi di formazione. In particolare, corsi di allenamento per la memoria e laboratori di arteterapia per gli anziani».Il penultimo appuntamento si terrà lunedì 19 agosto alle ore 18:30 presso il Centro di Spiritualità delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue in Via Arno n. 2.Tutta la cittadinanza è invitata.