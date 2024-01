Nuovi inizi, nuovi benesseri: ciclo di seminari gratuti a cura di Anteas

L'Associazione Anteas Trani è entusiasta di annunciare un eccezionale ciclo di seminari gratuiti per il 2024, dedicati al miglioramento del benessere fisico e mentale, all'ambiente, alla gestione del tempo, tematiche quotidiane sociali per contribuire al benessere della comunità.Gli incontri prenderanno avvio già dal mese di Gennaio con tre appuntamenti da non perdere:Date da segnare:17 Gennaio - Tematica Ambiente- Scopri l'utilizzo corretto del termostato e della caldaia con l'esperto Angelo Musciagna.24 Gennaio - Giornata Internazionale dell'Educazione- Unisciti alla nostra esperta Pedagogista, Dott.ssa Teresa Pappalettera, per celebrare la giornata dedicata all'educazione.27 Gennaio - Giornata della Memoria- Riflessioni per non dimenticare con la Dott.ssa Teresa Pappalettera e proiezione di un film commovente.Gli incontri si terranno di pomeriggio dalle ore 17:30 alle 19:00 presso la sede dell'Associazione Anteas Trani in via Umberto n.75Per info e prenotazioni: anteastrani@gmail.com, Tel. 088380090100.Seguici per tutte le novità sui nostri canali social: - Instagram: @AnteasTrani, Facebook: AnteasTrani.