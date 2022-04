La domenica di Pasqua con Anteas Trani: consegna dei pranzi di asporto alle famiglie della comunità

Una Pasqua all'insegna della solidarietà, quella di Anteas Trani: domenica 17 aprile, Santa Pasqua, è prevista la consegna del pranzo da asporto a famiglie della comunità. L'iniziativa, che viene realizzata in collaborazione con la Caritas della Parrocchia Santa Chiara e la sezione tranese del Gruppo Volontariato Vincenziano, rappresenta l'attenzione nei confronti del prossimo da sempre alla base dei valori di Anteas Trani, la manifestazione della forza del volontariato che fa la differenza.In particolare saranno 21 le famiglie che parteciperanno a questa iniziaitiva, per un totale di ben 74 persone alle quali verrà consegnato un pranzo completo pasquale, comprensivo di colombe e ovetti per i bambini.