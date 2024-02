Ambiente e benessere, ciclo d'incontri gratuiti promossi da Anteas

Nuovi Inizi, Nuovi Benesseri! Anteas Trani è entusiasta di annunciare la continuazione del nostro ciclo di seminari gratuiti dedicati al benessere fisico e mentale, all'ambiente, tecnologia, alla gestione del tempo e alle tematiche sociali, contribuendo così al miglioramento della nostra comunità.Date da segnare:16 Febbraio - Tematica AmbientePartecipate alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico: Unisciti a Noi per un Futuro Sostenibile!Workshop in compagnia del nostro Esperto Angelo Musciagna- Suggerimenti pratici per ridurre il consumo energetico quotidiano.- Approfondimenti sulle tecnologie sostenibili per l'efficienza energetica. Sensibilizzare la comunità sull'importanza della conservazione dell'energia per un futuro sostenibile. Partecipare a questa giornata è un passo fondamentale per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e promuovere un utilizzo più responsabile delle risorse energetiche.23 Febbraio - "Innovazioni nella Tecnologia: Esplorando l'Intelligenza Artificiale". Durante questo evento informativo e coinvolgente, esamineremo la definizione di Intelligenza Artificiale, esploreremo i concetti di base e offriremo una prospettiva storica sull'evoluzione di questa tecnologia rivoluzionaria. Workshop in compagnia della Dott.ssa Floriana Dipasquale, Social Media Manager- Breve panoramica sull'importanza dell'intelligenza artificiale nellasocietà moderna.- Concetti di base e definizioni.- Breve storia e evoluzione.27 Febbraio - Le liste d'attesaWork shop in compagnia di Giuseppe Bruno (FNP - CSL). Confrontare e contrastare i diversi approcci alla gestione delle liste d'attesa in sistemi sanitari nazionali o regionali. Analizzare le migliori pratiche e le sfide specifiche di ciascun sistema.Gli incontri si terranno di pomeriggio dalle ore 17:30 alle 19:00 presso la sede dell'Associazione Anteas Trani in via Umberto n.75.Per info e prenotazioni:- Anteas trani@gmail.com- Tel. 088380090100Seguici per tutte le novità sui nostri canali social:- Instagram: @AnteasTrani- Facebook: AnteasTrani