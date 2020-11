Anteas Trani: riparte lo sportello psicologico gratuito

Anteas Trani è in prima linea nel sostegno delle fragilità emotive e sociali emerse con la pandemia da Covid-19. A seguito delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus, è aumentato notevolmente l'isolamento dei soggetti ai margini della società, spesso privi di reti di relazioni e sostegno.Per questo motivo, Anteas Trani ha riattivato "Antenna sociale a distanza!", uno sportello psicologico gratuito di ascolto, per affrontare l'emergere delle fragilità dei soggetti più deboli nel periodo dell'emergenza COVID-19.Per accedere al servizio è necessario contattare la psicologa Rosanna Dipasquale scrivendo a anteastrani@gmail.com o rosannadipasquale@hotmail.it o chiamando i numeri 0883 89 01 00 – 0883 58 37 50 e fissare un colloquio telefonico, tramite whatsapp o skype.Lo sportello garantisce spazi individuali riservati della durata di un'ora per colloquio. "La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o qualcosa che sta dentro di noi", scriveva José Saramago, per questo Anteas Trani vuole offrire una costante compagnia a distanza per le esistenze frammentate dalla pandemia.