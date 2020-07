Conversazione sull'arte del ricevere, nuovo appuntamento dell'associazione Anteas

Nuovo appuntamento organizzato dall'associazione Anteas. Si tratta della prima conversazione introduttiva all'Arte del ricevere, dal tema: "Il ventaglio e altri linguaggi e simboli della vita quotidiana". L'evento è in programma per giovedì 23 luglio 2020, alle ore 17.30, in via Umberto 75.Incontro guidato e gratuito nella Villa comunale, ore 18. Partenza dall'associazione (via Umberto, 75) alle ore 17.30.Per informazioni: anteastrani@gmail.com; anteastrani.it; tel: 0883 890100.