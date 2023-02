Oggi è la Candelora: a Trani ancora tanti presepi da disfare!

"Io il presepe lo tolgo alla Candelora!"Un po' per affezione, qualcuno per un pizzico di pigrizia, altri, soprattutto anziani, per autentico senso di tradizione: fatto sta che da un veloce sondaggio non sono pochi i tranesi che aspettano questo giorno per riporre, nei cartoni di Natale, capanna, pastori e pecorelle.La Candelora, altrimenti detta Festa delle Candele, secondo la tradizione cristiana è la giornata in cui i ceri vengono benedetti per celebrare la presentazione al tempio di Gesù. La Candelora cade infatti a quaranta giorni da Natale, quindi quaranta giorni dopo il parto di Maria.A questa festività, vista anche l'avvicinarsi della congiunzione delle stagioni, tanto che nella tradizione celtica è considerata festa della luce perché alla fine del periodo in cui le giornate sono più corte, sono legati tantissimi proverbi, dei quali il più celebre è quello per cui: «Per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora. Ma se l'è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno», vale a dire: «Se piove o nevica l'inverno si può considerare finito, se invece c'è il sole la stagione invernale è ancora a metà». Dunque, Vista la giornata limpida Di sole e d'azzurro, non c'è da immaginare una primavera precoce ma anzi, prendere atto che l'inverno deve ancora durare. e del resto Visto le temperature miti avute fino alle vacanze natalizie e i pericoli del riscaldamento globale speriamo bene che la saggezza dei proverbi l'abbia azzeccata.