Oggi i riti dell'adorazione nella chiesa del Miracolo Eucaristico

Prosegue il momento mensile di adorazione della Santissima Eucaristia presso la chiesa del Miracolo Eucaristico (via Lagalante). Si è dato il via dalla memoria liturgica del Beato Carlo Acutis, il 12 ottobre scorso. Così, nel primo venerdì del mese, a gloria del Sacratissimo Cuore di Gesù, si è scelto di adorare Gesù vivo e vero presente in quella immacolata ostia consacrata.Oggi venerdì 13 gennaio, dalle ore 18, vi è l'esposizione del Santissimo che dà inizio ad un tempo di adorazione personale. Dalle ore 20 si vive la preghiera comunitaria del vespro, cantata. A conclusione viene impartita la benedizione eucaristica su tutti i presenti.Chiunque è invitato ad unirsi in preghiera!