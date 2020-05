Oggi Trani festeggia Santa Rita sposa di Crocifisso in Croce

Riportiamo il programma delle celebrazioni di oggi in onore di Santa Rita.Parrocchia San Giovanniore 6.30: Santa MessaSu Teleregione can. 14 o 514 potrete seguire:-ore 11.15: Santa Messa con Supplica presieduta da Don Francesco La Notteore 17.30: Santo Rosarioore 18.00: Santa Messa presieduta dal VescovoQuando non ci sono celebrazioni è possibile pregare in chiesa avendo cura di non trasgredire alle norme anticovid: entrare in chiesa dall'apposito ingresso, mantenere la distanza di un metro se in fila, utilizzare mascherine, igienizzare le mani all'ingresso, sedersi sui bollini predisposti, non creare assembramenti né in chiesa né fuori. Ingresso consentito fino ad un massimo di 40 fedeli.