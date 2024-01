Ogni Santo Giovedì Ognissantino presenta "Melting Pot"

Ogni Santo giovedì, Ognissantino si trasforma in un caleidoscopio di sapori globali con "Melting Pot".La base di partenza è la Puglia, per un viaggio andata e ritorno in giro per il mondo.Chef e bartender collaborano per una serata che celebra la diversità dei sapori. Un invito a immergersi in un mondo di gusti e scoperte, una passione per il confronto con altre culture, per metterci davanti ad uno specchio ed osservarci dal di fuori!Numerosi saranno gli ospiti che si alterneranno ogni giovedì, protagonisti con i loro ingredienti, metodi di cottura e stili distintivi che caratterizzano le loro cucine.Il primo ospite speciale sarà Urban in collaborazione con pastacon la loro rinomata "assassina" più famosa della regione., l'assassineria urbana con sede a Bari, sarà parte integrante di questo primo appuntamento Melting Pot.Costo menu: 40€ bevande escluseInizio evento Ore 21:00Info e prenotazioni+39 0883 175 0 000OgnissantinoVia Banchina Al Porto, 4 C/o Ognissanti